PROGNOZA POGODY: Będzie upalnie ale idą potężne burze! Zobacz, gdzie wydano ostrzeżenia

Najnowsza Prognoza Pogody. We wtorek 8 maja do Polski wkroczy front atmosferyczny, który w kolejnych godzinach może przynieść intensywne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozy ostrzeżeń, według których burze a nawet grad mogą z nami zostać do soboty rano.

9 maja 2018 – IMGW prognozuje możliwość wystąpienia burz w wielu województwach Polski. Burze mogą pojawić się w woj.: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, śląskim, podkarpackim, lubelskim.

Front atmosferyczny, które we wtorek przesunął się nad tereny Polski, w miniony weekend przyniósł gwałtowne burze na południu Europy.

„Pogoda kończy swoją stabilność. Kończy się królestwo wyżu, które trwało w niektórych regionach przez ponad tydzień i przez ponad tydzień było błękitne niebo” – powiedział w prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

IMGW przewiduje wydanie alertów dla jedenastu województw.

Burze z gradem, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje z prędkością w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

IMGW prognozuje również objęcie ostrzeżeniami Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Tutaj może spaść do 10-20 l/mkw., a wiatr – osiągnąć prędkość w porywach do 65 km/h.

Źródło: PAP/TVN Meteo/NCzas