Putin to jednak dobry chłop. Zarządził dekret, że Rosjanom trzeba przedłużyć życie!

Władimir Putin po zaprzysiężeniu na czwartą kadencję prezydencką, wydał dekret o rozwoju społeczno-gospodarczym Rosji. Wyznaczył w nim cele dla rządu – m. in. zmniejszenie poziomu ubóstwa i wprowadzenie Rosji do grona czołowych gospodarek świata. Zarządził, także by Rosjanie dłużej żyli.

Dekret, złożony z 16 punktów, wyznacza narodowe cele rozwoju dla Rosji do roku 2024, czyli do końca rozpoczynającej się właśnie kolejnej kadencji prezydenckiej Putina. Zawiera zalecenia dla rządu w poszczególnych sferach polityki społecznej.

Tego rodzaju pakiet dokumentów Putin ogłosił także na początku swej poprzedniej kadencji, w maju 2012 roku.

W poniedziałkowym dekrecie Putin zalecił m.in. podjęcie działań w celu podniesienia w Rosji średniej długości życia do 78 lat, dwukrotne obniżenie do 2024 roku poziomu ubóstwa i przyspieszenie rozwoju technologicznego kraju.

Rosja ma – według tych zaleceń – wejść do grona pięciu największych gospodarek świata, a tempo wzrostu gospodarczego ma być wyższe od średniej światowej. Inflacja ma być utrzymana na poziomie nieprzekraczającym 4 proc.

Dokument rysuje cele i konkretne wskaźniki, jakie Rosja miałaby osiągnąć w ciągu najbliższych sześciu lat m.in. w demografii, ochronie zdrowia, edukacji, ekologii. Umieralność noworodków ma spaść do wskaźnika 4,5 przypadków zgonów na 1000 narodzonych. W sferze ochrony zdrowia Rosja ma zwiększyć eksport usług medycznych czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2017, do wartości 1 mld USD rocznie.

Rząd otrzymał zalecenie, by Rosja weszła do czołówki 10 krajów, jeśli chodzi o jakość szkolnictwa wyższego. Dekret zaleca też przyspieszenie tempa budownictwa mieszkaniowego (12 mln m kwadratowych rocznie) i modernizację tej gałęzi. Dokument zawiera też postulaty poprawy jakości dróg o znaczeniu regionalnym i obniżenia wskaźnika śmiertelnych wypadków drogowych.

Rosja ma zwiększać wydajność pracy, w sferze nauki – tworzyć sieć międzynarodowych ośrodków matematycznych. Putin zalecił również trzykrotne, w porównaniu z 2017 rokiem, zwiększenie wydatków na rozwój gospodarki cyfrowej.

Rosyjski eksport niesurowcowy miałby osiągnąć do 2024 roku wartość 250 mld USD rocznie, z czego w branży budowy maszyn eksport powinien osiągnąć wartość 50 mld USD rocznie, a w produkcji rolniczej – 45 mld USD rocznie.

Takie kierunki polityki gospodarczej i socjalnej Putin zapowiadał w dorocznym orędziu do obu izb parlamentu Rosji na początku marca. Nie wskazał przy tym wyraźnie źródeł finansowania zapowiadanych nakładów na ochronę zdrowia i edukację.

Pisząc o przygotowywanym dekrecie, agencja Bloomberga szacowała w ostatnich miesiącach, że wydatki w najbliższych sześciu latach na infrastrukturę, ochronę zdrowia i edukację mają wynieść ok. 10 bln rubli (ok. 160 mld USD).

Nczas.com/ PAP