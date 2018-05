Szalony rajd pijaka. Koparką taranował wszystko, co stanęło mu na drodze

Policjanci z komisariatu w Jadowie otrzymali zgłoszenie od właściciela jednego z gospodarstw o niszczeniu jego mienia przez szwagra. Mężczyzna przyjechał koparko-ładowarką i taranował budynki gospodarcze i sprzęt rolniczy. 46-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu; został zatrzymany.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, kilkukrotnie wzywali mężczyznę do tego, by przestał niszczyć mienie. Ten jednak wpadł w jakiś amok i nie dość, że nie reagował, to próbował staranować koparką interweniujących.

Policjanci, żeby unieruchomić pojazd, byli zmuszeni do użycia broni. Po zatrzymaniu okazało się, że Dariusz S. jest pod wpływem alkoholu.

46-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu, wolności, życiu i zdrowiu oraz działalności instytucji państwowej. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Poszkodowany właściciel posesji i jego rodzina zostali przesłuchani i złożyli zawiadomienie o zniszczeniu mienia i groźbach karalnych pozbawienia życia. Zebrany materiał dowodowy, w tym zeznania interweniujących funkcjonariuszy, trafiły do prokuratury w Wołominie.

Dariuszowi S. za popełnienie przestępstw grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

