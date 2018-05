Wykryto sygnał z lamp zaginionych górników! Najnowsze informacje o akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka

W kopalni Zofiówka pracuje 15 zastępów ratowniczych; w ciągu całej doby będzie ich 40. W nocy ratownicy odebrali sygnał radiowy; w najbliższych godzinach chcą do końca spenetrować chodnik z urządzeniem odbierającym sygnał z nadajników w lampach górników – poinformował rano prezes jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.

Nie wiemy, czy sygnał radiowy emituje nadajnik z jednej górniczej lampy czy z dwóch; ratownicy penetrują wyrobisko z urządzeniem namierzającym sygnał – powiedział Ozon.

Do godzin porannych ratownicy doszli do 84 metra wyrobiska; zostało im do spenetrowania ok. 50-60 metrów. odebrany przez ratowników sygnał radiowy może pochodzić z lamp dwóch z trzech poszukiwanych górników.

Wstrząs spowodował wypiętrzenie spągu, czyli spodu chodnika, wypychając do góry znajdujące się tam urządzenia. Prześwity w chodniku, który penetrują ratownicy, mają ok. 70 cm.

Żeby można było dalej penetrować wyrobiska, trzeba usunąć zalegający tam uszkodzony sprzęt oraz doprowadzić lutniociąg doprowadzający powietrze.

W miejsce, gdzie mogą być poszukiwani górnicy, dochodzi rurociąg z powietrzem; bądźmy dobrej wiary, że ci pracownicy żyją – dodał wiceprezes JSW. (PAP)