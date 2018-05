Benzyna już jest po 5 złotych i ciągle będzie drożeć! Od czego zależy cena paliwa? [WYKRES]

Ropa już jest najdroższa od 2014 roku, a tylko w ciągu ostatniego roku jej cena wzrosła o ponad 50 procent do aż 76 dolarów za baryłkę. Powoduje to „straty” dla gospodarki, a każdy z posiadaczy samochodu może najlepiej to widzieć tankując na stacjach. „95” kosztuje już 5 złotych i ciągle będzie drożeć.

W ostatnim roku cena baryłki wzrosła o ponad 50 procent, a tylko w ostatnim miesiącu „podskoczyła” w górę o 10 procent. To sprawia, że w ostatnim tygodniu paliwo podrożało średnio o 5 groszy, a na wielu stacjach jego cena przekracza już 5 złotych.

Przyczyn podwyżek jest kilka. Na przyspieszenie wzrostu cen paliw w ostatnich tygodniach wpływ ma protekcjonistyczna polityka Donalda Trumpa, który przywrócił sankcje wobec Iranu.

Te zostały zniesione poprzez porozumienie w 2015 roku, kiedy w zamian za zniesienie sankcji Iran miał ograniczyć program nuklearny. Prezydent USA przekonywał ostatnio, że nie jest zadowolony z wywiązywania się przez Iran z postanowień.

Czytaj więcej: Kukiz ostrzega przed podwyżkami cen paliwa! PiS po cichu chce przepchnąć projekt „Benzyna+”

Innym czynnikiem wpływającym na ceny benzyny jest sytuacja w upadającej Wenezueli, która pogrąża się w socjalistycznej zapaści. Mieszkańcy w kraju, gdzie szaleje inflacja, mają coraz większe problemy – część z nich umiera z głodu, inni uciekają do sąsiednich państw w Ameryce Południowej.

Dla Europy wzrost cen ropy oznacza „stratę” w wysokości ok. 0,5 proc. PKB rocznie, dla krajów azjatyckich takich jak Chiny czy Indie są to jeszcze większe wartości. Niskie ceny ropy pozwoliły tym obszarom na szybszy wzrost gospodarczy i teraz ich wzrost będzie ponownie ciężarem – tłumaczy Przemysław Kwiecień, ekonomista XTB.

Cena paliwa mogłaby być jednak nawet dwa razy niższa. Obecnie ponad połowę jej ceny stanowią podatki i akcyza. A socjaliści z Prawa i Sprawiedliwości planują kolejną podwyżkę, tym razem o 10 groszy…

Źródło: businessinsider.com.pl/nczas.com