Dziewczyny się biją! Gasiuk-Pihowicz twierdzi, że Scheuring-Wielgus kłamie

Joanna Scheuring- Wielgus nigdy nie otrzymała zakazu wypowiedzi w sprawie osób z niepełnosprawnością i ich protestu – napisała w środę na Twitterze szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, odnosząc się do wypowiedzi Scheuring-Wielgus.

„Dziś smutna wiadomość Joanna Scheuring-Wielgus zdecydowała się odejść z partii. To przykre, ale musimy iść dalej. Skupić się na wyborach samorządowych. JSW nigdy nie otrzymała zakazu wypowiedzi w sprawie osób z niepełnosprawnością i ich protestu” – napisała w środę rano na Twitterze Gasiuk-Pihowicz.

Wcześniej również na Twitterze Scheuring-Wielgus poinformowała o odejściu z Nowoczesnej. „Odchodzę z .N, ale nie odchodzę z polityki. Dzień dobry. I do przodu!” – napisała publikując zdjęcie przeciętej legitymacji partyjnej.

Komentując później w TVN24 odejście z Nowoczesnej Scheuring-Wielgus podkreśliła, że jest to decyzja przemyślana.

„Wczoraj okazało się, że dostałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie i to w zasadzie była przekroczona czerwona linia” – powiedziała posłanka. Jej zdaniem to ona powinna być osobą prezentującą stanowisko klubu w tej sprawie. „Nie ma mojej zgody na takie działanie. Mnie się to nie podoba i nie chce się pod tym podpisywać” – dodała.

Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że na razie pozostanie posłem niezależnym. Po odejściu Scheuring-Wielgus klub Nowoczesnej będzie liczył 24 posłów. (PAP)