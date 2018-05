Izu Ugonoh: „Reprezentuję Polskę. Jest to dla mnie wyróżnieniem!”

Pięściarz, który zasłynął ostatnio zawodem, jaki sprawił stacji TVN, był gościem publicznej telewizji. Izo Ugonoh opowiadał o początkach swojej kariery i zdziwieniu, jakie budził jego start w barwach naszego kraju.

W związku z tym, że zacząłem swoją karierę bokserską w Polsce, pierwsze pięć pojedynków stoczyłem właśnie tutaj, było oczywiste, że reprezentuję Polskę. Jest to dla mnie wyróżnieniem – mówił Ugonoh.

Bokser zaznaczył, że zaczynał jako zawodnik kickboxingu. W dyscyplinie odniósł duże sukcesy, zdobywając tytuł mistrza świata i Europy. By dalej się rozwijać, zmienił dyscyplinę.

Muszę wziąć pod uwagę to, że boks jest innym sportem. Jest to dyscyplina olimpijska i sprawy są tu o wiele bardziej skomplikowane – przyznał Ugonoh.

Gość TVP Info wspominał, że jego start w polskich barwach budził duże zdziwienie na międzynarodowych zawodach. Bokser zażartował: Mówiłem wtedy, że się tu urodziłem i to jest naturalna kolej rzeczy. Czasami ludzie są na tyle zdziwieni, że mówią: nie wiedziałem, że w ogóle są czarni w Polsce. Ja na to odpowiadam: oprócz mnie jest jeszcze pięciu.

Izuagbe Ugonoh zasłynął ostatnio swoim występem w TVN, gdzie, jak liczono, będzie mówił o rasizmie w Polsce. Pięściarz nie dał się sprowokować, a po wizycie w telewizji powiedział: Bo jak to, zapraszacie mnie do telewizji i oczekujecie tego, że będę teraz psioczył na to, jak jest w Polsce jest okropnie i jak strasznie się żyje? No dajmy spokój, bądźmy dorośli. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, bo jest po prostu słabe.

Źródło: tvp.info/Twitter/wpolityce.pl