Korwin-Mikke o Putinie: „Niech będzie naszym prezydentem! Tępi lewaków, goni precz feministki”. Nie wszyscy zrozumieli

Janusz Korwin-Mikke z przekorą i ironią wypowiedział się o Putinie, jednak jak się okazuje wiele osób znów nie zrozumiało słów prezesa Wolności. W Polsce obecnie jest znacznie gorzej niż pod koniec dynastii Jagiellonów. A w Rosji rządzi JE Włodzimierz W. Putin – i osiąga niemałe sukcesy. Tępi lewaków, goni precz feministki i inne dziwadła, nie boi się Amerykanów, podatki dwa razy niższe niż w Unii Gejropejskiej (jak mawia p. Putin) – napisał Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke na łamach „Super Expressu” wytyka wady demokracji, lider partii Wolność przedstawia nam scenariusz, w którym przekonuje, że w Polsce nawet Władimir Putin nie zaprowadziłby porządku.

Dzwony biją na Te Deum – zaczyna się nowa era, p. Putina instalujemy, oczywiście, na Zamku Królewskim w Warszawie – i zaczyna On swoje rządy (…) Na początek JE Włodzimierz Putin, już jako polski prezydent, zechciałby zapewne zmniejszyć biurokrację – przekonuje.

Potem chciałby likwidować ustawy krępujące produkcję. To by się dowiedział, że bez zgody Unii Gejropejskiej jest to niemożliwe (…) Następnie Pałac zostałby oblężony przez delegacje (tfu!) gejów, feministek, transwestytów protestujących przeciwko zamiarowi Pana Prezydenta naruszenia ich Świętych Praw – wylicza Korwin-Mikke.

Polityk puentuje, że przy obecnych ograniczeniach, Władimir Putin „przy pomocy grupki wiernych KGB-istów uciekłby z Polski i ponownie objął rządy w Rosji”. Tak, tak: przy obecnej niemiłosiernie nam panującej d***racji nikt nie będzie w stanie zaprowadzić w Polsce porządku… – podsum

Źródło: se.pl/nczas.com