Kukiz ostrzega przed podwyżkami cen paliwa! PiS po cichu chce przepchnąć projekt „Benzyna+”

Paweł Kukiz na swoim koncie na Facebooku apeluje do ludzi,by ci rozpowszechniali jego apel o zatrzymanie podwyżki cen paliw. „PiS po cichu próbuje podnieść ceny paliw o 10 groszy na litrze, czyli zrealizować to, co próbował parę miesięcy temu” – alarmuje Kukiz’15. „Niech rząd zacznie oszczędności od siebie!” – przekonuje lider ugrupowania i prosi o pomoc w zablokowaniu projektu.

Jak donosi lider ugrupowania, głosowanie ws. projektu ma się odbyć w czwartek. Przekonuje, że jeśli pozwolimy na podwyżkę ceny paliwa, automatycznie wyrazimy zgodę na podwyżkę cen wszystkich towarów i usług.

„PiS cichutko próbuje zrealizować to, co kombinował parę miesięcy temu, czyli kolejny podatek w postaci podwyżki ceny paliwa. W czwartek wieczorem ma się odbyć głosowanie w tej sprawie. Poprzednim razem pod presją opinii publicznej rząd wycofał się z projektu BenzynaPlus. Proszę o udostępnianie tego posta.”

„Jeśli pozwolimy na podwyżkę ceny paliwa, to wyrażamy automatycznie zgodę na podwyżkę cen wszystkich towarów i usług.

Niech rząd zacznie oszczędności od siebie! Niech zlikwiduje gabinety polityczne, subwencje partyjne, zredukuje liczbę powiatów, rozwiąże powiatowe urzędy pracy, itd., itd – napisał na swoim koncie na Facebooku.

„Jeśli nie chcecie płacić więcej, nie tylko za paliwo, ale praktycznie za wszystkie produkty i usługi, UDOSTĘPNIJCIE proszę ten wpis! Pomóżcie nam zablokować projekt #BenzynaPlus!” – apeluje Kukiz’15 w mediach społecznościowych.

O tej sprawy wypowiedział się również marszałek sejmu Stanisław Tyszka, który ocenia z kolei, że „PiS postanowiło dobić kierowców”, by sfinansować sny premiera Mateusza Morawieckiego o elektromobilności.

Ostatnio mocno rosną ceny na stacjach benzynowych. PiS postanowiło dobić kierowców podwyżką o kolejne 10 gr na litrze, by sfinansować sny premiera Morawieckiego o "elektromobilności".

Pomóżcie nam powstrzymać projekt #BenzynaPlus❗️Proszę o RT pic.twitter.com/vWOnCXEdkB — Stanisław Tyszka (@styszka) May 8, 2018

Oto jak tą sprawę komentują internauci.

