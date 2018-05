„Onet”: Majchrowski nie wystartuje w wyborach na Prezydenta Krakowa! Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem

Rządzący od 16 lat Krakowem Jacek Majchrowski ma jutro ogłosić decyzję o niekandydowaniu na Prezydenta Krakowa – podaje „Onet”. To duży problem dla opozycji, bo jego kandydaturę planowały poprzeć PO, SLD i PSL.

Majchrowski Krakowem rządzi od 2002 roku, wszystko jednak wskazuje na to, że piątej kadencji nie będzie, bo Prezydent nie zamierza ubiegać się o reelekcję. To sprawia, że obecnie znamy jedynie trzech kandydatów na to stanowisko:

– Małgorzata Wassermann (Prawo i Sprawiedliwość) ;

– Grzegorz Filipek (Nowoczesna) ;

– Konrad Berkowicz (Wolność).

Nie wiadomo, jak w takim przypadku zachowają się partie opozycyjne. Wg źródeł „Onetu” wspólnym kandydatem PO, SLD i PSL miałby być Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten jednak ciągle nie podjął decyzji.

Jednocześnie w wyborach wystartuje najprawdopodobniej kandydat niezależny Łukasz Gibała. Jest on byłym politykiem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. Także jednak nie potwierdził swojej kandydatury, jednak przedwyborcze sondaże dają mu kilkanaście procent poparcia.

