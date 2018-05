Pogoda podzieli Polską na dwie części. Nad jedną będzie słonecznie. Drugą nawiedzą burze z gradem

IMGW informuje, że północna Polska jest w zasięgu wyżu, w suchej masie polarnej. Południowa część kraju jest pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem z rejonu Morza Czarnego i nad ten obszar, ze wschodu i południowego wschodu, napływa wilgotne i cieplejsze powietrze polarno-morskie.

W środę w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm.

W północnej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko wieczorem na Nizinie Szczecińskiej wzrost zachmurzenia do dużego i możliwy przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna od 23 st. C na północnym wschodzie i wybrzeżu zachodnim, do 24 – 27 st. C na pozostałym obszarze, chłodniej jedynie na wschodnim wybrzeżu – od 18 do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy ze środy na czwartek w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, tylko na Pomorzu Zachodnim początkowo duże i niewielki przelotny deszcz.

Temperatura minimalna od 9 – 11 st. C na północnym wschodzie, 12 – 15 st. C na pozostałym obszarze, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na Śląsku także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 23 – 25 st. C na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 25 – 27 st. C na pozostałym obszarze kraju i do 28 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Źródło: PAP