Rasizm, dyskryminacja, cenzura. Niemcy się przyznają: „Mamy poważne problemy”

Rasizm, dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie, mowa nienawiści, cenzura – okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi mają poważne problemy. Niemicy przyznają się przed Radą Praw Człowieka ONZ do poważnych przewinień. Czy jest to wyłącznie element gry politycznej, czy szczera skrucha?

Jesteśmy świadomi, że w najróżniejszych częściach naszego społeczeństwa występują problemy z rasistowskimi i dyskryminującymi postawami. Rasistowskie wypowiedzi w Internecie są obecnie bardziej konsekwentnie ścigane, a organizacjom kierującym się antydemokratyczną i antyhumanitarną ideologią zakazuje się działalności w Niemczech – mówiła Baerbel Kofler, pełnomocniczka rządu RFN ds. praw człowieka.

Przyznano również, że w Niemczech zagrożona jest spójność społeczeństwa. Na problem wskazała dyrektor państwowego Instytutu Praw Człowieka Beate Rudolf. Jej zdaniem kolejnym ważną kwestią jest atakowanie i cenzurowanie dziennikarzy oraz osób, które starają się im pomóc.

ZOBACZ: Tak władza dba o zdrowie Poznaniaków. Na miejskim rynku alkoholu już nie kupią

Niemcy przyznali się do problemów ze względu na obowiązek okresowego audytu funkcjonowania prawa człowieka, do jakiego są zobowiązane państwa należące do Rady Praw Człowieka ONZ. Poprzednie badanie miało miejsce w 2013 r.

Należy wskazać, że w audycie z 2013 r. Niemcy wskazywali na podobne problemy. Chodziło przede wszystkim o rasizm i ksenofobię, ale również pozycję kobiety.

Niemcy walczą aktualnie o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Uderzenie się w pierś na forum między narodowym może być pozytywnie odebrane przez resztę członków organizacji i pomóc w zdobyciu stołka.

Warto również zauważyć, że Niemcy nie mówią, o jakie formy rasizmu i ksenofobii chodzi. Oficjalne kanały najczęściej oskarżają o rasizm środowiska prawicowe i powiązaną z nimi partię AfD. Jednakże w wielu przypadkach to przybyli do Niemiec muzułmanie są sprawcami ataków. Warto tutaj przytoczyć rosnącą w kraju falę antysemityzmu. Żydów atakują „goście” z Afryki i Azji, głównie Bliskiego Wschodu.

W Radzie Praw Człowieka Poruszono problem ataków na dziennikarzy. Według posła AfD Juergena Brauna w Niemczech nie ma już pluralizmu medialnego, a jego partia jest zwyczajnie cenzurowana. Hejt płynący na dziennikarzy jest często spowodowany ich mocno polityczną i ideologiczną postawą, która uniemożliwia im obiektywną i rzetelną pracę.

Źródło: dw.com/wolnosc24.pl