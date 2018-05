Socjaliści w akcji. Każdy na 25 urodziny ma dostać 10 tysięcy. Wyda je tylko na to, na co pozwoli państwo

Brytyjscy millenialsi, podobnie jak ich rówieśnicy w innych krajach, mają duże problemy z pieniędzmi. Jak pokazują ostatnie badania większość z nich pracuje na słabo płatnych stanowiskach, a do tego wydaje pieniądze ponad stan i zaciąga kredyty.

W związku z powyższym grupa tzw. ekspertów, związana z brytyjskim think-tankiem „Resolution Foundation”, zaproponowała wprowadzenie „dziedzictwa obywatelskiego”, czyli jednorazowej wypłaty w wysokości 10 tysięcy funtów.

Zdaniem „ekspertów” takie wsparcie pomoże młodym ludziom wejść w dorosłe życie – każdy miałby otrzymywać przelew tej wysokości w dniu 25 urodzin. Socjaliści więc po raz kolejny zamierzają najpierw zabierać tym bardziej pracowitym i, tak jak pan Marks powiedział, dzielić między wszystkich po równo.

„Eksperci” sami szufladkują się w gronie postępowych socjalistów, gdyż pomysł argumentują mówiąc o walce z nierównościami i dystrybuowaniu bogactwa w społeczeństwie.

Fundacja proponuje, żeby ich rozwiązanie weszło w życie w 2030 roku. Jednocześnie pieniądze miałyby być dedykowane na specjalny cel – można by je było wykorzystać jedynie na dalszą edukację, mieszkanie lub przyszłą emeryturę.

Tłumacząc to na normalny język brzmiałoby to następująco: wspaniałomyślna władza będzie zabierać zarobione pieniądze w podatkach, a następnie rozdawać wszystkim po równo. Pieniądze będą mogły iść tylko na to, na co dobra władza pozwoli, żeby ludzie przypadkiem nie wydawali „na głupoty”.

