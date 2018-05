[TYLKO U NAS!] Witold Gadowski o sytuacji na Bliskim Wschodzie [VIDEO]

Po konferencji dotyczącej cenzury w internecie redaktor Witold Gadowski udzielił portalowi wolnosc24.pl krótkiego w wywiadu. Publicysta pytany czemu z debaty publicznej zniknął problem imigrantów, stwierdził, że opinia publiczna znudziła się tym tematem. Najazd imigrantów, jak i zamachy terrorystyczne, stały się czymś codziennym.

Zdaniem Witolda Gadowskiego sytuacja się zmieni, gdy islamscy imigranci zyskają aspiracje polityczne i utworzą swoje partie. W opinii publicysty zapewne stanie się to za dwa pokolenia.

Pytany o ocenę postulatów korytarzy humanitarnych Witold Gadowski stwierdził, że jedyne sensowne korytarzy humanitarne to takie, które pozwałby pomagać potrzebującym w ich krajach.

W jego ocenie Asad wygrał w Syrii. Ale o sytuacji w regionie zadecydują mocarstwa.

Warto przypomnieć poglądy Gadowskiego na kwestie imigracji, którym dał wyraz w wydanym staraniem wydawnictwa Replika zbiorze publicystyki „Lokal dla awanturnych”

Zdaniem publicysty Unia Europejska chce do Polski wysłać uchodźców gorszego sortu, by w Niemczech zostali tylko ci wykształceni. Polska, według publicysty, powinna przyjmować tylko Polaków z Kazachstanu, oraz chrześcijan z Syrii i Iraku. W żadnym wypadku nie wolno wpuszczać do Polski islamistów, arabów, którzy jako lud pustyni mają jeden cel – agresywną ekspansję.

Według Witolda Gadowskiego „nie możemy pozwolić sobie na przyjmowanie do Polski emigrantów wyznających islam. Nie tylko nie zasymilują się z naszym społeczeństwem, ale – gdy tylko poczują się dostatecznie silni – zaczną narzucać swoje widzenie świata i swoje wartości”.

Islam „nie jest religią pokoju” tylko cywilizacją turańską, dla której siła ważniejsza jest od prawa, nie buduje normalnego państwa i dąży do wojny.

„Jeżeli chcemy dziś pomagać uchodźcom bliskowschodnich wojen, to możemy do Polski sprowadzić jedynie tamtejszych chrześcijan, a i tak musimy uczynić to rozważnie i na bazie opinii ekspertów znających panujące tam prawa i zwyczaje”.

Zwolennicy przyjmowania do Polski imigrantów to cwaniacy, którzy chcą na tym procesie zarobić. Przyjmowanie do Polski imigrantów to ściągniecie do Polski problemów jakie ma teraz zachód, a których dzięki Bogu jeszcze u nas nie ma.

Według publicysty muzułmanie jeżeli tylko będą mogli to będą chcieli nas pozbijać. Islamiści udający uchodźców szturmują Europę a Unia Europejska ich nie sprawdza i wpuszcza.

„Przybywający do Europy ‚imigranci’ nie mają najmniejszego zamiaru szanować reguł społecznego współżycia”. Islamiści nie mają zamiaru „integrować się z wartościami starej Europy”. „Merkel postanowiła przywieść Stary Kontynent do ostatecznego upadku”. Uchodźców w Polsce chce przyjmować Gross, Komorowski, Kwaśniewski, Bauman i Lis.

Wiele uwagi w swej książce Witold Gadowski poświęcił islamistom z ISIS, przypominając o cierpieniach ludności uciekającej przez nimi, przymusowym poborze w szeregi ISIS, psychopatycznych dowódcach oddziałów i ich zbrodniach.

Zdaniem publicysty Rosja korzysta na konflikcie na Bliskim Wschodzie. Dzięki ingerencji w Syrii powróciła do światowej polityki jako rozgrywający. Istotnym wkładem Rosji w destabilizację Bliskiego Wschodu jest udział zbrojny Rosjan w szeregach ISIS.

Rosjanie kupują też od ISIS dzieła sztuki i remontują ich instalacje naftowe. USA korzysta na konflikcie na Bliskim Wschodzie tym, że uchodźcy zalewają Unię Europejską i ją osłabiają. Celem zamętu na Bliskim Wschodzie jest destabilizacja Europy poprzez zalanie jej uchodźcami i dywersantami.

Europę czynią bezbronną jej własne lewicowe pacyfistyczne zabobony. Turcja zyskuje na konflikcie tym, że może spokojnie niszczyć wewnętrzną opozycję, eksterminować Kurdów, i zarabiać na handlu ropą z ISIS. Konflikt bliskowschodni jest na rękę nawet Chinom, dzięki niemu komuniści w Chinach mogą bezkarnie represjonować muzułmanów. To kto był największym inspiratorem destabilizacji bliskiego wschodu, zostanie pokazane gdy zobaczymy, kto na tym konflikcie zyskał.

