„Ustawa S.447 jest przygotowaniem gruntu prawnego, żeby wyłudzić od Polski setki miliardów roszczeń”

Wojciech Edward Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, która przygotowała petycję do Prezydenta Donalda Trumpa w/s weta fatalnej ustawy S.447 mówi o jej potencjalnych skutkach. To próba przygotowania gruntu prawnego, żeby wyłudzić od Polski setki miliardów – twierdzi Jeśman.

Ustawa S.447 jest próbą przygotowania gruntu prawnego, dającego amerykańskim i międzynarodowym żydowskim organizacjom roszczeniowym możliwość wywierania bardziej efektywnego nacisku na Polskę w kwestii egzekucji setek miliardów roszczeń majątkowych – mówi Jeśman.

Jak dodaje, przeprowadzenie tej ustawy w tym momencie, nie jest dziełem przypadku. Środowiska roszczeniowe są konsekwentne. Prowadzona przez nie działalność jest obliczona na lata. Przyjęły one strategiczne, długofalowe cele, które konsekwentnie i krok po kroku realizują. Ustawa S.447 jest takim właśnie kolejnym krokiem – tłumaczy.

Jeśman krytykuje też polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapewniają, że „ustawa nie ma żadnego znaczenia i nie jest zagrożeniem dla Polski”. Jest to błędne rozumowanie. Nie wiem skąd pan Gowin czerpie takie pomysły. Stany Zjednoczone są krajem bardzo praktycznym. W Kongresie nic nie dzieje się przypadkowo. Ustawa S.447 jest konsekwencją długofalowych działań – dodaje.

Petycja przygotowana przez Kongres Polonii Amerykańskiej

Po konsultacjach w ramach naszej grupy projektowej zdecydowaliśmy się na uruchomienie całkowicie nowej petycji do Białego Domu w sprawie zawetowania ustawy S. 447 przez prezydenta Donalda Trumpa. Niestety ale petycja zarejestrowana na stronie petycyjnej Białego Domu przez nieznaną nam osobę pod pseudonimem P.P. zawiera nie tylko błędy ortograficzne i stylistyczne, ale jej tytuł nawołujący prezydenta USA do niepodpisywania ustawy S. 447 może być nieopacznie zrozumiany – napisano w oświadczeniu Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Jak informuje w swoim oświadczeniu Edward Wojciech Jeśman, prezes KPA, petycja musi uzyskać 100 tysięcy podpisów przed 30 maja i wówczas Biały Dom będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia. Nowa petycja apeluje wprost o zawetowanie ustawy S.447, a nie jej niepodpisywanie – co mogłoby doprowadzić do automatycznego podpisania.

