Wenezuela sięgnęła dna! Złoto z popularnej gry WoW cenniejsze od waluty tego kraju

To już przechodzi wszystkie granice. Waluta gry MMO World of Warcraft jest mocniejsza od wenezuelskich boliwarów i to siedmiokrotnie! O tej niecodziennej sytuacji informują specjaliści z portalu Fortune.com. Obecnie w tym południowoamerykańskim kraju panuje ogromna inflacja. Kraj chyli się ku upadkowi.

Gospodarka rządzona przez socjalistów pod przywództwem prezydenta Nicolasa Maduro chyli się ju upadkowi. Stopa inflacji, czyli procentowa zmiana ogólnego poziomu cen, od kwietnia 2017 do kwietnia tego roku wyniosła już 13 779 proc.!

W północnoamerykańskim kraju od kilku lat panuje kryzys gospodarczy – jego mieszkańcy muszą zmagać się z niedoborami żywności, leków, recesją oraz hiperinflacją.

Czytaj też: „Ustawa S.447 jest przygotowaniem gruntu prawnego, żeby wyłudzić od Polski setki miliardów roszczeń”

Ich waluta – boliwar, w zawrotnym tempie traci wartość w stosunku do innych środków płatniczych. W samym tylko pierwszym kwartale 2018 roku ceny dóbr w Wenezueli wzrosły aż o 897,2%!

„Umieramy z głodu!” – krzyczą Wenezuelczycy i oskarżają rząd o to, że pozwala umierać najbiedniejszym. Lekarze są przerażeni. Liczba dzieci zmarłych z głodu w ciągu kilku miesięcy liczona jest już w setkach.

Z głodu i osłabienia umierają też ludzie chorzy i starzy. Kryzys gospodarczy i żywnościowy nie jest żadną tajemnicą, ale rząd w Caracas długo ukrywał rosnącą liczbę zgonów.

Złoto z gry World of Warcraft

Jak obliczył Chris Morris z portalu Fortune, jedna sztuka złota w grze World of Warcraft jest obecnie warta siedem razy więcej niż wenezuelski boliwar.

Sam Morris obliczył wartość złota w popularnej grze MMO World of Warcraft na podstawie cen Tokenów, czyli specjalnych przedmiotów, za pomocą których można jednorazowo przedłużyć subskrypcję oraz, od ponad roku, zakupić jakąś grę albo dodatek do niej w oficjalnym wirtualnym sklepie Blizzarda czyli twórcy tej popularnej gry.

Jak czytamy na stronie gry-online.pl jeden Token do gry kosztuje 20 dolarów lub 202 647 sztuk złota (obecna wartość na rynku amerykańskim). Oznacza to, że w świecie World of Warcraft za dolara otrzymalibyśmy 10 132 sztuki złota.

Natomiast według bieżącego przelicznika, ten sam banknot wymienilibyśmy na około 71 428 boliwarów (przynajmniej oficjalnie; mówi się, że na czarnym rynku cena jednego dolara sięga aż 636 771 boliwarów). Matematyka jest zatem prosta i bezlitosna.

Przeczytaj też: Ale numer! Doda może trafić do więzienia. Grozi jej aż 8 lat

Źródło: Fortune.com/ gry-online.pl/ nczas.com