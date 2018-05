Wilk masakruje marksistów z Razem! „Jak pokażą WŁASNYMI pieniędzmi, że to działa, to zagłosuję ZA” [VIDEO]

Partia Razem zaproponowała, by skrócić tydzień pracy do 35 godzin tygodniowo. W odpowiedzi na to Artur Dziambor z Wolności zaproponował, by nie pracować w ogóle, bo 8 wolnych godzin może dać nam tak wiele różnych możliwości.

Z kolei Jacek Wilk, który wczoraj dyskutował z TVN24 z Marceliną Zawiszą z partii Razem, ma inną propozycję dla marksistów-socjalistów. Mam propozycję dla partii razem w zw z ich fantazją nt 35-godziny. tygodnia pracy: niech któryś z ich bossów założy w PL biznes, zatrudni pracowników na 35 g/tydzień i przetrwa co najmniej rok. Jak pokażą WŁASNYMI pieniędzmi że to zadziała to zagłosuje ZA. To jak marksiści, deal? – zaproponował na Twitterze.

Data jest nieprzypadkowa, 200 rocznica urodzin Karola Marksa, które partia Razem hucznie świętowała, a którego naśladowcy wysłali na tamten świat ponad 100 milionów osób w imię poprawiania świata na siłę. To jest właśnie taki element poprawiania świata na siłę – mówił poseł Wilk.

Lewica nie rozumie, że są prawa ekonomii, których się nie przeskoczy. Nie da się znieść ubóstwa ustawą – dodawał. I starał się, choć to chyba daremny trud, wyjaśnić pani z Razem, jak działa ekonomia: Jeżeli skrócimy czas pracy, to pracodawca albo będzie musiał zatrudnić więcej pracowników, albo płacić za nadgodziny.

Krótko mówiąc to odbije się na pracodawcach, ale też na pracownikach. To nie jest zaskoczenie, bo lewica zawsze działa na szkodę ludzi pracy i dąży do tego, żeby ludzi trzymać w biedzie i nie pozwolić im się dorabiać – mówił polityk Wolności.

Marcelina Zawisza z Razem wymieniała kolejne niekorzystne skutki, jakie wywołuje praca, mówiła tu o różnych dolegliwościach i chorobach. Ja się zgodzę, że praca szkodzi. Ograniczmy czas pracy do zera – zaproponował wobec tego Wilk.

