Ile zarabia szef nierobów? Ujawniono dochód prezesa Polskiej Fundacji Narodowej

Lista dotychczasowych osiągnięć Polskiej Fundacji Narodowej nie jest zbyt długa. Za to pieniądze, jakie płyną do organizacji i jej pracowników wyglądają na bardzo konkretne. Prezes PFN zarabia 23 tysiące złotych miesięcznie. Do tego należy doliczyć dodatki, nagrody i premie. Cezary Jurkiewicz zgarnia także dietę radnego Warszawy.

Polska Fundacja Narodowa, najbogatsza tego typu organizacja w kraju, napompowana pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa spokojnie może walczyć o miano najbardziej bezsensownej decyzji PiS-u. Zarządzana przez Cezarego Jurkiewicza fundacja nie dokonała właściwie nic godnego odnotowania, chyba że liczymy blamaże, potknięcia i idiotyczne wizje.

Klęski wizerunkowe i ośmieszanie instytucji nie przeszkadzają nikomu w utrzymywaniu pisowskiego Eldorado. Pracownicy PFN znajdujący się pod troskliwą opieką ministra Glińskiego, zbijają prawdziwe kokosy. Prezesa fundacji zarabia miesięcznie 23 tys. zł. Do tego należy doliczyć ponad 20 tys. zł diety radnego stolicy. A i to jeszcze nie koniec. Jurkiewicz, ze względu na zajmowane stanowisko może również liczyć na nagrody i premie.

ZOBACZ: W kierunku naszego układu zmierza gwiazda! Przybędzie szybciej, niż zakładali to naukowcy

Dysponująca ponad 200-milionowym budżetem fundacja, nie była jak dotąd w stanie zaproponować żadnego sensownego programu lub akcji. PFN przespała kryzys z Izraelem. Teraz nie robi nic w sprawie Pomnika Katyńskiego w USA.

Największy projekt fundacji, czyli opłynięcie Ziemi dookoła również wisi na włosku. Fundacja zakończyła współpracę z Mateuszem Kuśniewiczem, który miał dowodzić wyprawą promującą 100-lecie uzyskania niepodległości.

PRZECZYTAJ: Orwell przewraca się w grobie. Pół roku więzienia za udostępnienie wpisu z mową nienawiści

Źródło: tvn24bis.pl