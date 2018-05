Kukiz ostro o pośle Żalku! „Gdzie pan był, kiedy ustalaliście 500+, czy się wtedy baliście rodziców zwyrodnialców?”

Paweł Kukiz w ostrych słowach wypowiedział się o pośle Prawa i Sprawiedliwości Jacku Żalku. „Gdzie pan panie Żalek był, kiedy ustalaliście 500+?” – pytał w programie „Kropka nad i” w TVN24 lider Kukiz’15.

W pewnym momencie Paweł Kukiz nie wytrzymał gdy spytano go o wypowiedź posła Żelka na temat niepełnosprawnych, którzy protestują w sejmie i powiedział w programie „Kropka nad i”:

„Gdyby to był program po 22 i nie był prowadzony przez kobietę, to bym powiedział, co myślę o panu Żalku”

Jacek Żelek poseł PiS w rozmowie z portalem tokfm.pl, skandalicznie stwierdził, że protestujący rodzice „traktują dzieci jak żywe tarcze i nie można dawać im pieniędzy, bo mogą być wśród nich zwyrodnialcy”.

„Gdzie pan panie Żalek był, kiedy ustalaliście 500+, czy się wtedy baliście rodziców zwyrodnialców, którzy wydawali te pieniądze na inne cele?” – pytał Kukiz.

Pytany o słowa gościa programu „Fakty po faktach”, którym był Władysław Frasyniuk i który pytany o posła Żalka stwierdził, że „dałby mu w dziub”, odpowiedział, że „jeśli pan Frasyniuk swoje zrobi, to on chętnie mu pomoże”.

Źródło: TVN24/NCzas