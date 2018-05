Lech Wałęsa znów donosi. Sprawa dotyczy jego własnego instytutu

Instytut Lecha Wałęsy zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych prezesów ILW Mieczysława Wachowskiego i Piotra Gałczyńskiego. Dokładniej poszło o niegospodarność, straty szacowane są na ok. milion złotych.

„Zawiadomienie wysłał obecny prezes ILW Adam Domiński wraz z radą Instytutu. Wcześniej Wachowski i Gulczyński zostali wezwanie przez ILW do złożenia wyjaśnień, gdzie zniknęły pieniądze z kont Instytutu. Wachowski się nie tłumaczył, a ILW uznał, że odpowiedź Gulczyńskiego niczego nie wyjaśnia” – podaje gazeta.pl.

Władze ILW postanowiły za zgodą Lecha Wałęsy ratować Instytut. Obecnie długi organizacji wynoszą ok. 700 tys zł. Obecny prezes podobno znacznie zredukował długi, które w najgorszym momencie wynosiły 1,5 mln zł.

W ostatnim czasie Instytut spłacił prawie milion zł, w tym ok. 450 tys zł zobowiązań wobec PZU, w czym miała pomóc rodzina Kulczyków. Za życia Jan Kulczyk należał do najwierniejszych sponsorów tej organizacji.

„Za ILW ciągnie się dług wobec województwa mazowieckiego opiewający na kwotę ponad 400 tys. zł. To pokłosie najmowania przez ILW willi Narutowicza w Warszawie. – Włożyliśmy w nią dwa miliony, a wyjęliśmy potem 400 tys. zł długu – mówi osoba związana z ILW” – tłumaczy dalej gazeta.pl.

ILW ma do spłacenia jeszcze fundację Orlandu, na której konto zobowiązany jest przelać ok. 250 tys zł, a także mniejsze kwoty ok. 35 tys na Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ok. 18 tys za wynajem biur.

Jest nowy początek. Polega na uporządkowaniu spraw i postawieniu Instytutu na nogi. W praktyce oznacza to negocjacje z wierzycielami i spłatę długów. Na dzisiaj i na najbliższą przyszłość jest to podstawowe zadanie. Jednocześnie poszukujemy nowych sponsorów, którzy – po uporządkowaniu sytuacji – będą się chcieli zaangażować w działalność Instytutu. Dalej będziemy mówić prawdę historyczną o Lech Wałęsa – mówił dla gazeta.pl Domiński.

Wałęsa ma być wściekły na byłych prezesów i będzie dążył do tego, aby wyciągnąć od nich pieniądze, które przepadły.

Źródło: gazeta.pl