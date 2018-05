Mentzen: Chcą podnieść podatki i tylko szukają powodu, żeby to zrobić [VIDEO]

Sławomir Mentzen, wiceprezes partii Wolność, zadebiutował w telewizji w programie Polsat News 2. Internauci bardzo pozytywnie zareagowali na jego debiut.

Mentzen mówił o wyłudzaniu podatku VAT w Polsce, ale nie tylko. Polecam członkom komisji brytyjski raport z 2007 roku. Wynikało z niego, że są trzy możliwe rozwiązania: nic z tym nie robić, mocno uszczelnić system podatkowy, a trzecią (przyjętą) propozycją była systemowa zmiana podatku VAT, którą można zrobić tylko na poziomie europejskim – mówił Mentzen.

Wiceprezes Wolności tłumaczył też, dlaczego nastąpił wzrostu luki VAT-owskiej, po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską w 2007 roku. Odpowiedź jest bardzo prosta, do Unii Europejskiej weszliśmy w 2004 roku i dopiero wtedy ten mechanizm zaczął być możliwy, przy czym do 2006-07 roku dochodziło do wyłudzeń w Europie Zachodniej, wtedy między innymi Brytyjczycy zaczęli reformować swój system – tłumaczył.

Są wypowiedzi Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego, którzy mówią, że nie podniosą podatków, po czym podnoszą podatki. Wydaje się, że chcą podnieść podatki i tylko szukają pretekstu, żeby to zrobić – uważa Mentzen.

Jak argumentuje swoją tezę? W ubiegłym roku 20 gr miało być na fundusz dróg lokalnych, teraz chcą 10 groszy na walkę ze smogiem. Wydaje się, że szukają medialnego powodu, żeby podnieść podatki i żeby się ludzie na to zgodzili, że to faktycznie słuszne – mówi.