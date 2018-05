Polacy mniejszymi lewakami niż politycy opozycji. Większość popiera zakup dzieł sztuki z Fundacji Czartoryskich

Politycy PO i Nowoczesnej którzy złożyli doniesienie do prokuratury w sprawie zakupu dzieł Fundacji Czartoryskich mogą się srodze rozczarować. Awantura nie przyniesie im korzyści politycznych, bo większość Polaków popiera decyzję wicepremiera Glińskiego.

Kilkanaście dni temu politycy PO i Nowoczesnej złożyły do CBA i prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa i działania na szkodę państwa przez wicepremiera Glińskiego. Chodzi o jego decyzję z grudnia 2016 roku o zakupie za 100 milionów euro dzieł sztuki należących do Fundacji Czartoryskich. Wśród nich jest słynny obraz Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”.

Politycy oskarżyli Glińskiego o zmarnowanie 100 milionów euro publicznych pieniędzy, bo jak argumentowali kolekcja i tak była w posiadaniu państwa polskiego i Czartoryscy nie mogli nic z nią zrobić. To, że kolekcja należała do Polski bo komuniści ją ukradli Czartoryskim, zupełnie im nie przeszkadzało.

Polska teraz przejęła na własność unikalną w skali światowej kolekcję za ok. 5% jej wartości. To dla polityków PO i Nowoczesnej i tak było za dużo, bo według nich, po co płacić za coś co się ma, bo wcześniej się ukradło.

100 milionów euro zrobiło wielkie wrażenie na politykach opozycji, więc rozpoczęli akcję medialną wokół Fundacji licząc na pozyskanie populistycznego i lewicowego elektoratu. Tymczasem okazuje się, że większość Polaków popiera decyzję Glińskiego o zakupie dzieł sztuki i przejęciu ich przez Polskę na własność.

Z ankiety przeprowadzonej przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” wynika, że akcja propagandowa opozycji nie na wiele się zdała, bo zaledwie 44% Polaków w ogóle słyszało o transakcji i o awanturze jaka się wokół niej rozpętała.

Z tych, którzy o niej wiedza aż 50% popiera ją, nie kwestionując kwoty transakcji i uważając, że to dobrze, iż Polska przejęła na własność dzieła sztuki. Zaledwie 20% jest przeciwnego zdania, w tym tylko 11% ma zdecydowanie negatywną opinię na temat zakupu. Badanie odbyło się na reprezentatywnej próbie 1052 osób.

Okazuje się więc, iż Polacy mają większe poszanowanie dla prawa własności niż politycy PO i Nowoczesnej. Ponadto w swej większości doceniają wartość kolekcji.

