Rydzyk ostro uderza w PiS: „Gdzie ja jestem? Może niedługo zakażą hodowli kurczaków?”

Gdy słyszę o pomyśle zakazu hodowli zwierząt futerkowych, pytam: gdzie ja jestem? Może niedługo zakażą hodowli kurczaków? – pytał w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk. 12 maja z okazji święta św. Huberta środowiska związane z Radiem Maryja planują pokojowy marsz przeciw procedowanym w Sejmie ustawom.

Działania wymierzone w hodowców zwierząt futerkowych są dla mnie nienormalne. Jakie to lobby działa? O co tu chodzi? – stwierdził Rydzyk. Jego zadaniem zakazywanie chowu zwierząt na futra jest pomysłem zły. 12 maja w Warszawie zbiorą się myśliwi, hodowcy zwierząt futerkowych, leśnicy oraz sympatycy Radia Maryja.

Ich celem będzie nakłonienie rządu do rezygnacji z pomysłu zakazania hodowli zwierząt na futra. Jest to nie tylko bardzo dochodowa i konkurencyjna gałąź polskiego przemysłu, ale branża zapewniająca łącznie ok. 50 tys. miejsce pracy.

Tym pokojowym marszem chcemy pokazać naszą siłę i gotowość, że nadal chcemy służyć swoją pracą i doświadczeniem naszej Ojczyźnie, której na imię Polska – napisali organizatorzy. Początkowo swój udział w pochodzie zgłosili niektórzy politycy PiS, ale władze partii zakazały im uczestnictwa.

Wygląda na to, że odsunięcie Macierewicza i Szyszki, blisko związanych z Toruniem i klerem wywołuje konflikt w obozie władzy. Prezesowi najwyraźniej nie udało się załagodzić sporu z amatorem drogich samochodów od bezdomnych.

Polska jest wyspą ducha chrześcijańskiego, katolickiego” i trzeba dbać o rozwój „gospodarczy, ale i duchowy”. – A rząd robi bardzo dużo dobrego. Pewnie, że są i błędy, ale one są wszędzie, gdzie człowiek. Ci ludzie nie są cudotwórcami. To też są ludzie. Jeśli ktoś popełnia błąd, to trzeba mu pomóc, podnieść go, żeby błędu nie popełniał i cieszyć się z każdego dobra. Ja widzę bardzo dużo dobra – stwierdził na koniec Rydzyk.

