Szokujące wpisy dziennikarza „Faktu”: „Zorganizowałbym zamach na Antoniego Macierewicza. Serio”

Jak podaje Portal TVP Info wpis Łukasza Maziewskiego, dziennikarza „Faktu”, który na jednym z portali internetowych podzielił się swoimi szokującymi i podłymi marzeniami. Otóż marzy o przeprowadzenia zamachu na byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Bez komentarza…

Dziennikarze TVP Info stwierdzili, że Maziewski posługuje się w Internecie pseudonimami@jodynaa oraz „deszczowy”. Pod osłoną fałszywych ników dziennikarz pozwolił sobie na prawdziwą szczerości. I dlatego się skompromitował.

Sam Maziewski przyznał się, że w przeszłości kandydował w wyborach samorządowych z list SLD, a obecnie popiera Platformę Obywatelską i jest, mówiąc delikatnie, przeciwnikiem obecnej władzy.

TVP Info ujawniło m.in. marzenia, jakimi Maziewski podzielił się w Internecie. Szczególnie jedna fantazja jest szokująca o niezwykle podła, gdyż dotyczy zamachu na Antoniego Macierewicza.

-„Gdybym miał milion dolarów… kupiłbym Bugatti EB 110, wspomagałbym schroniska dla zwierząt, zorganizowałbym zamach na Antoniego Macierewicza. Serio” – przytacza jego powiedź portal.

Piękny popis nienawiści…

Inna fantazja dziennikarza jest równie zaskakująca.

„Jak będę już dużym i bogatym snobem, zamówię sobie do hotelu 3 dziwki i obfitą, bogatą kolację. A kiedy już kolacja zniknie, powiem do panienek:

„Najadły się? Napiły? To teraz won!” No co? Każdemu wolno mieć marzenia, nie?” – pyta dziennikarz „Faktu”.

No cóż, nie każdy jest gigantem intelektu a marzenia Pana Maziewskiego są bardzo etyczne i górnolotne. Gratulujemy i nie życzymy spełnienia…

Dodatkowo mężczyzna jest wielkim fanem broni palnej. Korzystanie z niej ma go odprężać, pobudzać oraz podniecać. Często podkreśla też, chęć pracy w firmach zbrojeniowych.

Nczas,com/ TVP Info