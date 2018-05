Zaskakująca zmiana? Scheuring-Wielgus po odejściu z Nowoczesnej broni Jakiego. „Powinna go przeprosić”

Nie zgadzam się z Jakim, ale przepraszam go za brak reakcji Nowoczesnej na obraźliwe sformułowania pod jego adresem – przyznała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Scheuring-Wielgus, która niedawno ogłosiła swoje odejście z partii.

Posłanka odniosła się w ten sposób do wypowiedzi posła .N Witolda Zembaczyńskiego, członka komisji Amber Gold, który powiedział: W sytuacji, kiedy jest przegrana bitwa, rzuca się tam najgorsze barachło, po to żeby po prostu inni nie ponieśli straty. I to są kulisy decyzji PiS-u odnośnie wystawienia Patryka Jakiego. Partia nie skrytykowała swojego członka, ani nie wystosowała przeprosin do kandydata na prezydenta Stolicy.

Nie mogę być w partii, która nie bierze pod uwagę mojego zdania, a skupia się wyłącznie na kanapowych dyskusjach. Nie mogę być w partii, która stała się przystawką PO, w kontrze do której powstała – mówiła posłanka.

ZOBACZ: Poseł Jacek Wilk o podpisaniu przez Trumpa ustawy 447. „Posłowie i senatorowie mają to w d*pie” [VIDEO]

Warto przypomnieć, że w podobnym tonie wypowiadał się prof. Jacek Bartyzel, który szeregi Nowoczesnej opuścił w marcu. Jako liberał nie mogę swoim nazwiskiem żyrować takiego iluzorycznego porozumienia, które sprowadza się do wchłonięcia liberalnej partii Nowoczesna przez etatystyczną PO – napisał na Twitterze tłumacząc swoje odejście.

Scheuring-Wielgus po swoim odejściu nie zamierza kończyć z karierą i walką ze znienawidzony Kaczyńskim – Podtrzymuję, że Jarosław Kaczyński jest tchórzem – mówiła na antenie Radia Zet.

Oficjalnym powodem odejścia był zakaz wypowiadania się: Nie chodzi o względy personalne. Wczoraj dostałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych i w zasadzie to było przekroczenie czerwonej linii.

Innego zdania są władze partii, która co należy oddać uciekinierom, rzeczywiście coraz bardziej pełni wyłącznie rolę przybudówki PO. Niektóre opozycyjne media komentując sondaże wyborcze, już łączą obie partie w jedną.

SPRAWDŹ: Żydzi dogadali się z Niemcami. Antypolska akcja trwa

Źródło: rp.pl/Radio Zet/nczas.com