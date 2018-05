Brigitte Macron nie wytrzymała! Kieruję sprawę do sądu bo jej wizerunek ukazał się w reklamie kremu przeciwzmarszczkowego

Pierwsza dama Francji nie ma łatwego życia. Bez ustanie wytykany jest jej podeszły wiek (65 lat). Jak podaje francuski dziennik „Le Parisien” Brigitte Macron skierowała do sądu pozew przeciwko grupie osób, które posługiwały się jej wizerunkiem w celu reklamowania w internecie kremu przeciwzmarszczkowego.

Jak podaje francuski dziennik kampania reklamowa była podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich w internecie rozpowszechniano opinie kobiet, które opisywały niezwykłe właściwości serum „Piękno i Prawda”. W drugiej części kampanii miał się pojawić wizerunek „wygładzonej” 65-letniej Brigitte Macron, która miała zachęcać do nabycia specyfiku.

Według informatorów dziennika „Le Parisien” sygnały o niespodziewanym występie Pierwszej Damy w reklamie przeciwzmarszczkowej dotarły do samej Brigitte Macron, co miało ją co oczywiste bardzo zdenerwować.

Brigitte Macron miała zlecić swoim prawnikom zbadanie możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom, które posługiwały się jej wizerunkiem w sposób bezprawny.

Jak się później okazało całe to przedsięwzięcie okazało się mistyfikacją, i próbą łatwego zysku. Potwierdzają to doniesienia oburzonych klientów. Producenci kremu naciągnęli ich bowiem, każąc płacić 3,95 euro za coś, co okazywało się próbką kremu, podczas gdy prawdziwy specyfik kosztował 88 euro.

Wiele osób zwracało się też do przedstawicieli żony prezydenta, ponieważ dziwił ich udział Brigitte Macron w tej reklamie.

Nczas.com/ Wprost.pl