Fatalne wieści dla kierowców. Benzyna po 6 złotych już niedługo

Bank of America Merill Lynch przewiduje, że cena ropy naftowej może wzrosnąć nawet do 100 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje około 75 dolarów za baryłkę, a jeszcze niedawno kosztowała w granicach 50 dolarów. To uderzy po kieszeniach polskich kierowców.

Nie ulega wątpliwości, że taki wzrost cen jest spowodowany nie rynkowymi prawami, ale politycznym napięciem związanym z planami USA i Izraela na Bliskim Wschodzie. Zerwanie przez USA nuklearnego porozumienia z Iranem i groźba wojny z tym państwem, która zapewne rozleje się na region Bliskiego Wschodu, spowodowała, że cena już wzrosła do poziomu 75 dolarów.

Bliski Wschód nie jest jedynym powodem wzrostu cen. Do tego dochodzi załamanie się gospodarki w Wenezueli, a także ograniczenie wydobycia przez kraje OPEC.

W sumie przewiduje się, ze w nadchodzących miesiącach zabraknie na rynku

630 tysięcy baryłek dziennie i 300 tysięcy baryłek dziennie w 2019 roku.

Wątpliwe też, żeby apel sekretarza stanu Stevena Mnuchina do firm wydobywających ropę o zwiększenie produkcji zasadniczo zmienił ten trend.

To oznacza dalszy wzrost cen ropy naftowej i dalszy wzrost cen benzyny. Cena na polskich stacjach poniżej 5 zł za litr benzyny PB95, za chwilę będzie wspomnieniem.

Źródło: Alert Biznes, Bank of America Merill Lynch