Justyna Żyła nago! Musiała odbudować samoocenę

Najpierw, jeszcze w trakcie sezonu Justyna Żyła rozpętała w sieci burzę przeciwko swojemu mężowi, skoczkowi, Piotrze Żyle, że ten ją zdradza. Teraz poszkodowana postanowiła pochwalić się swoim nagim ciałem w „Playboyu”.

Małżeństwo skoczka zaczyna przechodzić do historii, Piotr i Justyna podjęli decyzję o rozwodzie. Dzięki temu można teraz podziwiać wdzięki 31-latki w popularnym magazynie dla mężczyzn.

„Tego Piotr Żyła na pewno się nie spodziewał. Jego żona, która w lutym ogłosiła całej Polsce, że był niewierny, postanowiła dopiec mu i rozebrać się w „Playboyu”. – Chcę, żeby zobaczył, co stracił – mówiła podczas wywiadu. Sesja powstała w przepięknej góralskiej chacie” – czytamy na portalu se.pl.

Zdaniem informatora „Super Expressu”, po zdradzie męża samoocena Justyny zmalała, więc ta postanowiła odbudować ją przez sesję w zmysłowej koronkowej bieliźnie i kabaretkach.

Mimo, że drogi Piotra i Justyny się rozchodzą to 31-latka cały czas patrzy na skoczka z podziwem.

Zawsze będę go podziwiać. Znam go pół życia i wiem, ile włożył pracy, żeby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się dziś, ile go to wszystko kosztowało – wyznała Justyna w „Playboyu”.

Żyłowie pobrali się w 2006 roku. Mają 11-letniego syna Jakuba i 5-letnią córkę Karolinę.

Ta pani najpierw zrobiła burzę na instagramie, potem krzyczała, że nie szanuje się jej prywatności, a dziś swieci tyłkiem w Playboyu. Logika lvl hard. PS Coś niepodobna do siebie. pic.twitter.com/e8vchkALY6 — Maja Walczuk (@MajaWalczuk) May 11, 2018

Źródło: se.pl