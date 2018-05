Misiło o Scheuring-Wielgus: „Jest ultra lewicowa. Ma poglądy bardziej radykalne od Zandberga”

Polityka to dyskusja, ścieranie się poglądów, często są to różne, odmienne od siebie zdania. Ceniłem Joanny Scheuring-Wielgus była zaangażowana i empatyczna, co w polityce jest bardzo ważne, ale mieliśmy też inne zdania na polityczną pragmatykę – mówił Piotr Misiło, wiceprzewodniczący Nowoczesnej w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.

Dalej Misiło stwierdził, że Joanna Scheuring-Wielgus ma ultra lewicowe poglądy, a są one nawet bardziej radykalne niż te Adriana Zandberga i Piotra Ikonowicza.

Joanna Scheuring-Wielgus jest ultra lewicowa, a jej lewicowość jest znacznie bliższa (a może nawet dalsza) Zandbergowi i Ikonowiczowi niż Petru czy mnie – powiedział.

W środę rano posłanka Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała o odejściu z Nowoczesnej. „Odchodzę z .N, ale nie odchodzę z polityki. Dzień dobry. I do przodu!” – napisała na Twitterze, publikując zdjęcie przeciętej legitymacji partyjnej.

W ubiegłym miesiącu w mediach krążyła też informacja, że 10 posłów Nowoczesnej popisało się pod petycją o usunięciu z klubu Kamili Gasiuk-Pihowicz. Na Twitterze Misiło zapewnił, że taka sytuacja nie miała miejsca.

Źródło: wpolityce.pl, PAP