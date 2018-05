Mocne słowa Orbana: „Tysiące płatnych biurokratów pracuje dziś w Brukseli, by prawo do emigracji stało się podstawowym prawem człowieka.”

Węgry nadal nie będą zgadzać się na przymusowe przyjmowanie imigrantów, będą walczyć w obronie chrześcijańskiej kultury i chronić swych granic. Mocne słowa Orbana w mowie do parlamentu po zaprzysiężeniu na stanowisko premiera.

Wiktor Orban został dziś zaprzysiężony na stanowisku premiera na swą kolejną kadencję. W przemówieniu wygłoszonym przed parlamentem w mocnych słowach stanął w obronie prawa Węgier do samodecydowania i budowania w kraju chrześcijańskiej demokracji, a nie liberalnej.

– Tysiące płatnych aktywistów biurokratów i polityków pracuje dziś w Brukseli, by prawo do emigracji stało się podstawowym prawem człowieka. W ten sposób chcą nam odebrać nasze prawo do decydowania kogo przyjmujemy, a kogo nie – mówił Orban.

Premier Węgier obwieścił też koniec liberalnej demokracji i budowę na Węgrzech chrześcijańskiej demokracji.

– Wszystkie moje działania będą służyły naszemu narodowi i krajowi, Węgrom, węgierskim interesom i wartościom chrześcijańskim.

– Musimy żyć z godnością i pewnością siebie jako kraj, który rozumie, że dał światu więcej, niż otrzymał. Era liberalnej demokracji dobiegła końca – oznajmił Orban.

– Zastępujemy skompromitowaną demokrację liberalną demokracją chrześcijańską XXI wieku., która gwarantuje ludziom wolność i bezpieczeństwo. Wspiera tradycyjny model rodziny z jedną kobietą i jednym mężczyzną, walczy z antysemityzmem i daje nadzieję na rozwój – mówił Orban.

