PILNE! Petru ma dość. Odchodzi z Nowoczesnej!

Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował w piątek, że opuszcza partię. „Nowoczesna to moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą” – zaznaczył.

-„Podjąłem trudną dla mnie osobiście decyzję o tym, że dzisiaj opuszczam Nowoczesną. Czynię to ze smutkiem i żalem – to są bardzo ważne dla mnie trzy laty, ale nasi wyborcy oczekują ode mnie i od nas wyrazistości, jednoznaczności i szczerości a tego nie ma” – powiedział Petru.

-„Wiem, że niestety dzisiaj Nowoczesna, tego, co gwarantowała wyborcom trzy lata temu, nie oferuje. Robię to z bólem serca, bo Nowoczesna to swego rodzaju moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą” – mówił Petru.