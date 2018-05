Powstanie koalicja przeciwko USA i Izraelowi? „Trump zjednoczył irańskich polityków i zbliża do siebie Rosję, Iran i Chiny”

Decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu się z irańskiego porozumienia nuklearnego mogłaby zbliżyć Rosję, Iran i Chiny, w wyniku narastających napięć i coraz większej groźby konfliktu.

Mohammad Marandi, badacz literatury amerykańskiej na uniwersytecie w Teheranie powiedział, że podczas gdy Irańczycy byli „zrozumiale wściekli” na działania Trumpa, prezydent USA faktycznie pomógł zjednoczyć ich kraj.

„Myślę, że jak na ironię, Trump zjednoczył irańskich polityków. Doszli do porozumienia, jak radzić sobie ze Stanami Zjednoczonymi, które przestały po prostu negocjować” – stwierdził.

Marandi argumentował, że działania prezydenta Trumpa zagrażają, że Iran zjednoczy się z mocarstwami międzynarodowymi, co dodatkowo zwiększyłoby napięcia z USA. „Myślę, że to, co teraz robi Trump, zbliża do siebie Iran, Rosję i Chiny” – ocenił.

Poza tym według Marandiego, to USA „w ciągu ostatnich trzech lat Stany Zjednoczone wielokrotnie naruszały porozumienie”. Skonstruował oskarżenie w odniesieniu do rzekomych ataków USA na system finansowy Iranu i stabilność gospodarczą.

Źródło: „Daily Express”