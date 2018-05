Szok! Nastolatka pochodzenia muzułmańskiego planowała zamach terrorystyczny w British Museum. Miała do tego użyć grantów!

Nastolatka Safaa Boular trafiła przed brytyjski sąd za planowanie ataku terrorystycznego. Miła przy użyciu granatów dokonać aktu terrorystycznego w British Museum. Wszytko przez to, że jej chłopak z ISIS poznany w internecie zginął w Syrii.

Jak podaje Daily Mail Safaa Boular miała zaledwie 16 lat, gdy nawiązała kontakt z Brytyjczykiem Naweedem Hussainem przez znajomych z ISIS, których także poznała w internecie – okazało się w londyńskim sądzie Old Bailey.

Plan był taki by udać się do Syrii ze swoją starszą siostrą, jednak władze odebrały jej paszport i zatrzymały jej rodzinę, gdy wracała z wakacji w Maroku.

Po tym, jak Boular została zwolniona za kaucją, zaczęła planować atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii wraz z Hussainem i zaangażowała się w sprawę jeszcze bardziej, gdy jej chłopak został zabity w Syrii podczas ostrzału z powietrza.

Prokurator Duncan Atkinson powiedział w sądzie, że Boular przyznała że, „wszystko, czego potrzebuje to samochód i nóż do osiągnięcia tego, co zamierza”.

„Wyglądało na to, że planowała przeprowadzić atak na dużą skalę w takim miejscu jak British Museum w centralnym Londynie. Byłby to atak, który w ostateczności wywołałby panikę, jednak przede wszystkim miał na celu uśmiercenie i zranienie wielu ludzi” – powiedział prokurator.

Prokurator dodał także, że Boular przejęła „sposób myślenia” ekstremistów i przyłączyła się do ISIS już w 2016 roku, kiedy to poznała Hussaina w sieci.

Po trzech miesiącach znajomości online oboje wyznali sobie miłość i zaczęli rozmawiać o tym, jak Boular przyłączy się do swojego wybranka w Syrii.

Okazuje się, że chłopak dziewczyny był prawdziwym „romantykiem”. W jednej z serii wiadomości, którą wysłali sobie, piszą o tym, jak będą nosić razem pasy Szahida, aby móc je zdetonować w przypadku, gdy zostaną złapani i wtedy oboje zginą „trzymając się za ręce”…

Nczas.com/ Daily Mail/ polishexpress.co.uk