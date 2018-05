Zwariowali! Słynny amerykański zespół cenzuruje swój album sprzed 30 lat [WIDEO]

Muzycy zespołu Guns and Roses usunęli z nowej edycji albumu Appetite for Destruction piosenkę One in a Milion. Nagrany 30 lat temu utwór jest teraz rasistowski i homofobiczny.

W 1988 roku album zawierający niepoprawną piosenkę sprzedał się w 5 milionach egzemplarzy i sięgnął drugiego miejsca na listach bestsellerów. Teraz z nowej edycji usunięto piosenkę „One in a Milion”.

Muzycy nie chcą komentować decyzji, ale nikt nie ma wątpliwości, że chodzi o autocenzurę.

W 1988 roku lider zespołu Axl Rose śpiewał:

Nie znoszę imigrantów i pedałów

Przyjeżdżają do mojego kraju

i myślą, że mogą robić co chcą

Zrobią nam tu jakiś mały Iran

albo rozsieją jakąś pier..ną chorobę

Już wtedy zespół atakowany był za te słowa, ale bronił się. Gitarzysta Slash mówił, że nie żałuje tych tych słów. Wokalista Rose wyjaśniał, że zainspirował go murzyński artysta

– Czemu murzyni mogą mówić „czarnuch”, a jak tylko biały tak powie to zaraz jest wielki skandal – pytał Rose.

– Wiele osób z krajów takich jak Iran, Pakistan, Chiny, Japonia przyjeżdża do nas, pracuje w sklepie, czy na stacji benzynowej i traktuje cię jakby to nie był twój kraj – mówił Rose.

Zobacz też: Koniec marzeń o konkursie Eurowizji. Nasz team już odpadł

Bronił też użycia słowa pedał.

– Zwrot o pedałach pojawił się dlatego, że mam bardzo złe osobiste doświadczenia z homoseksualistami. Jak wyjaśnił próbowali go nawet zgwałcić.

– Nie mam nic przeciwko nim. Niech robią sobie co chcą, o ile nikogo nie ranią i niczego mi nie narzucają.

Teraz po 30 latach zespół postarzał się i wygrzeczniał. Niepoprawnych kawałków będzie można szukać tylko na starych albumach.

Zobacz też: Żona Piotra Żyły rozebrała się w „Playboyu”! „Zrobiła to żeby odbudować samoocenę”