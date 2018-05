Co tam się stało? Istna bitwa na ulicach Birmingham. Kilkunastu mężczyzn siekierami, młotkami i z deskami w rękach skatowało człowieka [VIDEO]

Istna bitwa na ulicach Birmingham. W sieci pojawiło się nagranie gdzie grupa kilkunastu mężczyzn, prawdopodobnie muzułmanów, z młotkami, kijami do krykieta i deskami, którzy zdewastowali samochód oraz brutalnie pobili bezbronnego mężczyznę. Cała ta niebezpieczna sytuacja została nagrana. Policja szuka sprawców pobicia.

Jak podaje Daily Mail do tego brutalnego ataku doszło przed jedną z afgańskich restauracji. Brodaci mężczyźni uzbrojeni w młotki, deski i kije zaatakowali mężczyznę siedzącego w mercedesie. Najpierw wyszarpali go z samochodu a następnie go zakatowali. Zdewastowali także samochód.

Czytaj też: Tego jeszcze nie grali! W Turcji dyrektoriat ds. Religii zaleca w ramadanie „post od internetu”

Sytuacja rodem z filmów akcji została uwieczniona przez świadków zdarzenia. Na nagraniu widać jak jeden z oprychów miał także skakać po dachu mercedesa.

Reszta tej bandy w tym czasie atakowałą leżącego mężczyznę i dewastowała lusterka, światła oraz szyby samochodu.

Policja poinformowała, że oprócz 23-letniego kierowcy mercedesa, był jeszcze jeden poszkodowany. Obaj trafili do szpitala.

Pierwszy z nich doznał obrażeń głowy, nóg i ramion, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi mężczyzna miał nieznaczne obtłuczenia.

Policja współpracuje ze świadkami zdarzenia w celu ujęcia przestępców.

Poniżej nagranie.

Czytaj też: Brigitte Macron nie wytrzymała! Kieruję sprawę do sądu bo jej wizerunek ukazał się w reklamie kremu przeciwzmarszczkowego

Nczas.com/