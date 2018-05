Głosowali „za” obniżeniem pensji, ale dalej będą zarabiać tyle samo. Sprawa dotyczy trzech posłów

Posłowie PiS i Kukiz’15 głosowali „za”, choć zapewne się nie cieszyli, bo teraz będą mieli o 20 procent niższe pensje. To nie będzie jednak dotyczyło sześciu osób.

Za głosował w całości obecni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czyli 226 osób. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego próbowali zerwać kworum, dołączyło do nich kilkunastu posłów Kukiz’15 i kilku niezrzeszonych.

To jednak się nie udało, 8 posłów Kukiz’15 w tym lider ugrupowania zagłosowali ramię w ramię z PiS-em. Kolejnych kilku posłów wstrzymało się od głosu. Przeciwko głosowali Tomasz Jaskóła (Kukiz’15) i Jan Klawiter (niezrzeszony). Poseł Jacek Wilk (Wolność) nie wziął udziału w głosowaniu.

Posłowie będą mieli wobec tego obniżone pensje, ale nie dotknie to wszystkich. Członkowie prezydium Sejmu, czyli marszałek i wicemarszałkowie zachowają sobie uposażenie, bo ich wypłaty wynikają z innej ustawy. Co ciekawe, trzy osoby z tego grona głosowała za obniżeniem pensji kolegów.

Wyższe uposażenia zachowają Marek Kuchciński, Ryszard Terlecki i Beata Mazurek (wszyscy PiS), którzy poparli projekt. Ponadto wynagrodzenie w tej samej wysokości, co wcześniej, pobierać będzie Stanisław Tyszka (Kukiz’15), który wstrzymał się od głosu. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) i Barbara Dolniak (Nowoczesna) nie wzięły udziału w głosowaniu.

Jest jednak plan, by i im ukrócić pensje. Tak twierdzi przynajmniej wicemarszałek Tyszka. Miał on dwukrotnie proponować, by obniżka dotknęła także te sześć osób, ale nie spotkało się to z odzewem. Nie spotkało się to z odzewem. Teraz sprawa przyspieszyła. Marszałek Kuchciński w piątek rano przekazał mi, że występuje w tej sprawie do prezydenta – tłumaczy polityk Kukiz’15.

