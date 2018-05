Ile zarabia kierowca Kaczyńskiego? Posłowie mogą mu zazdrościć!

Z oświadczenia majątkowego za ubiegły rok wynika, iż dochody wieloletniego kierowcy Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Cieślikowskiego szacowane są na ponad 169 tys. zł, co daje średnio 14 tys. zł miesięcznie.

Cieślikowski rozpoczął współpracę z prezesem PiS, w charakterze kierowcy. I choć dziś oficjalnie kierowcą już nie jest, to nadal wozi prezesa. Kilka lat temu awansował na stanowisko asystenta do spraw koordynacji struktur w terenie oraz głównego specjalistę do spraw floty i logistyki.

Otrzymał on również miejsce na liście w wyborach do Rady Warszawy. Po dziś dzień piastuje urząd radnego. Z oświadczenia majątkowego za 2017 r. można się dowiedzieć, ile zarobił szofer Kaczyńskiego. Na wynagrodzenie złożyło się 108 tys. zł i 18 tys. zł z dwóch umów o pracę. Cieślikowski jest także prezesem spółki Geranium gdzie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 21,3 tys. zł. Zasiada on również w zarządzie spółki Srebrna, gdzie zarobił kolejnych 18 tys. zł. Wraz z dietą radnego daje to 169 tys. 209 zł, czyli średnio 14 tys. zł miesięcznie.

Są to zarobki na poziomie ministra w rządzie. Z czasem Cieślikowskiemu udało się zgromadzić pokaźny majątek. Radny oraz nieoficjalny już kierowca prezesa Kaczyńskiego zgromadził 335 tys. zł oszczędności. Wykazał on również warte łącznie 750 tys. zł udziały w dwóch domach oraz inne nieruchomości warte 1,6 mln zł.

