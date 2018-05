Kandydat na prezydenta Warszawy miał wypadek. „Auto uległo awarii”

Były wiceprezydent Warszawy, kandydat na urząd Prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych 2018, miał wypadek samochodowy. Nic mu się jednak nie stało i wyszedł z całego zdarzenia bez szwanku.

Były wieloletni wiceprezydent Warszawy, Jacek Wojciechowicz, który odpowiadał między innymi za miejskie inwestycje, a teraz planuje start w wyborach na prezydenta Warszawy, miał w sobotę wypadek samochodowy.

Wojciechowski stał na wiadukcie przy ulicy Modlińskiej na światłach awaryjnych. Nie zauważył go kierowca Volswagena, który z dużą siłą uderzył w samochód byłego wiceprezydenta.

Auto Jacka Wojciechowicza uległo awarii. Samochód nagle stanął, Wojciechowicz włączył światła awaryjne. Podjechał do niego inny kierowca, który zasugerował, że to może być paliwo i zaproponował, że podwiezie go na stację benzynową. Polityk się zgodził, a gdy wrócił chwilę później, było już po wszystkim – powiedział Grzegorz Gruchalski ze sztabu wyborczego Jacka Wojciechowicza.

