Nikt się tym nie zainteresował. Dokument z ostatniego dnia życia Igora Stachowiaka. „Wiem, że dzisiaj umrę”

Jak donosi „Fakt”, notatka, którą sporządził aspirant Grzegorz G. powstała 15 maja 2016 roku, w dniu śmierci Igora Stachowiaka. Policjant przybył na komisariat na Starym Mieście we Wrocławiu, gdy zatrzymany Stachowiak przebywał tam od 15 minut.

Aspirant G. odnotował w służbowej notatce, że Stachowiak zachowywał się w sposób dziwny, nie słuchał poleceń funkcjonariuszy. Później policjant usłyszał odgłosy szarpaniny, do której doszło, gdy policjanci przenosili Stachowiaka na przeszukanie do łazienki gdzie doszło do tragedii.

Autor notatki napisał, iż użyto wobec Stachowiaka paralizatora. Gdy do tego doszło, zmarły tragicznie miał wypowiedzieć niepokojące słowa.

– Ja dzisiaj umrę! – wykrzyczał Stachowiak.

– Każdy z nas kiedyś umrze, jest to gdzieś zapisane – odpowiedział jeden z policjantów.

– Ale ja wiem, że to będzie dzisiaj – odpowiedział Stachowiak.

Zdaniem „Faktu” śledczy nie wzięli pod uwagę sporządzonej notatki. Również prokuratura nie zainteresowała się dokumentem ani faktem, że spośród 13 kamer na komisariacie, zachowały się nagrania tylko z jednej z nich.

W tym tygodniu także w TVN24 (w programie „Superwizjer” TVN dziennikarz Wojciech Bojanowski ujawnił nagrania z kamery umieszczonej na paralizatorze jednego z policjantów) pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie. Zgodnie z ustaleniami Bojanowskiego, Stachowiak miał zatarg z jednym z policjantów, który uczestniczył w torturach na komisariacie w 2016 roku.

Jeden z policjantów, którzy torturowali Igora Stachowiaka w toalecie, trzy lata wcześniej uczestniczył w interwencji wobec Stachowiaka. Po tym Stachowiak złożył zawiadomienie do prokuratury o pobiciu – mówił na antenie TVN24 reporter Wojciech Bojanowski. Sprawa zakończyła się umorzeniem.

Bojanowski zwórcił również uwagę na fakt, że dokumenty z obdukcji Stachowiaka, które znajdują się w aktach sprawy, nie są pełne. Brak w nich kartki ze spisanymi obrażeniami na ciele zmarłego.

