Republikanie wyrzucają polityka. Ten po wyjściu depcze flagę Izraela. „Żydzi kontrolują nasz rząd” [VIDEO]

Amerykański polityk Patrick Little został wyrzucony z Partii Republikańskiej w związku z jego stanowiskiem wobec Żydów. W odpowiedzi na to nagrał filmik, na którym depcze flagę Izraela.

Little, choć w pewnych punktach można przyznać mu rację, to ogólnie ma poglądy nacjonalistyczne i rasistowskie. Jednym z jego postulatów było zastosowanie kryterium narodowościowego, które uniemożliwiłoby Żydom nadreprezentację we władzach.

Im dłużej Żydzi próbują utrzymać władzę w kraju, tym ostrzejsze są reakcje ze strony ludzi. To, Żydowskie zachowanie sprawia, że ludzie są źli na Żydów – powiedział Little.

33-letni polityk sam siebie nazywa „białym nacjonalistą”, oburza się jednak na nazywanie go „neo-nazistą”. W trakcie jednego z ostatnich wywiadów Little powiedział, że Holocaust jest mistyfikacją, Izrael odpowiada za zamachy z 11 września 2001 roku, a Żydzi kontrolowali przepływ niewolników z Afryki do Ameryki Północnej.

Do tego dodał, że Donald Trump chodzi na sznurku organizacji żydowskich. Żydzi kontrolują nas przez bardzo długi czas. Nasz rząd jest okupowany. To jest rząd ze zwierzchnictwem syjonistycznym – przekonywał podczas wywiadu niedoszły kandydat na senatora.

Do tych wypowiedzi doszło niedługo po tym, jak opublikowano sondaże, według których Little miał największe szanse na zdobycie mandatu senatora – cieszył się dwukrotnie większym poparciem niż kolejny Republikanin. W wyborach jednak nie wystartuje, bo po częściowo kontrowersyjnych, a częściowo skandalicznych wypowiedziach, partia pozbyła się go ze swoich szeregów.

Po wyjściu z konwencji partii Little nagrał filmik, w którym depcze izraelską flagę. Nie ma miejsca na mowę nienawiści, którą głosi ten człowiek – grzmiała Cynthia Bryant, dyrektor wykonawczy Partii Republikańskiej w Kalifornii.

Źródło: jta.org/Facebook/Wolnosc24