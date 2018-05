SLD ostro zaczyna kampanię. Dudę postawią przed Trybunałem Stanu, a Schetyna to kłamca

W sobotę 12 maja odbył się nie tylko „Marsz Wolności” Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, ale także konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na niej w ostrych słowach zwrócił się do Grzegorza Schetyny szef SLD.

Podczas konwencji Włodzimierz Czarzasty zapowiadał, że SLD dostanie się do Sejmu, a gdyby tak się nie stało, to on poda się do dymisji. Jednocześnie jako przedstawiciel lewicy nie wypowiadał się zbyt krytycznie o PiS-ie i zapowiedział, że utrzyma programy socjalne, które wprowadził PiS.

Możemy dyskutować nt. modyfikacji 500+, ale partie, które twierdzą, że trzeba go zlikwidować, albo nie wiadomo co twierdzą, bo codziennie, w zależności od pory dnia, mają inne zdanie w tej sprawie, mówię o Platformie, się mylą – powiedział Czarzasty.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdyby jakoś wszedł do Sejmu, ma być pierwszą partią, która będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o postawienie Prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. Kolejną osobą, do której zwrócił się Czarzasty był przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna.

Jak patrzę na PiS i Platformę i myślę o samorządzie, to myślę, sobie, że to kpina, bo czym się różni zachowanie Grzegorza Schetyny, który w teczkach do Wrocławia wozi kandydatów na prezydenta co trzy miesiące innego, a ostatnio go widziano, że kupował trzecią teczkę, będzie następny kandydat, nie pytając się o to ani swojej partii w tym mieście, ani obywatelek i obywateli. Czym się różni, przywożąc z Warszawy do Wrocławia, od Jarosława Kaczyńskiego, który temu prezydentowi będzie w Warszawie ustalał pensje? Czym się różnią? – pytał Czarzasty?

Słyszę codziennie od Grzegorza Schetyny: stwórzmy wielką koalicję, pójdźmy wspólnie przeciwko PiS-owi, elektoratowi PiS-u. My przeciwko elektoratowi PiS-u nie pójdziemy – mówił. – Mówi: zapraszam wszystkich. Nieprawda, Grzegorz. Nie zapraszasz wszystkich. Namawiasz po prostu ludzi na udział w partyjnej imprezie i ludzie mają prawo tam pójść.

Chcę ci powiedzieć jedną rzecz: po prostu, oszukańcu, nie kłam. Po prostu nie kłam – w ten sposób przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwrócił się do szefa PO Grzegorza Schetyny.

Źródło: Do Rzeczy/NCzas