Przyjęta przez Stany Zjednoczone ustawa S.447 może doprowadzić do żądania ze strony organizacji żydowskich kilkudziesięciu miliardów dolarów od Polski. Ustawa jest o tyle skandaliczna, że zakłada stosowanie kryterium narodowościowego w przekazywaniu tzw. mienia bezspadkowego.

Zaprotestować przeciwko temu próbował m.in. poseł Wolności Jacek Wilk, który zorganizował pismo „polskich parlamentarzystów do Donalda Trumpa”. Podpisało się pod nim w sumie czterech posłów…trzech niezrzeszonych i jeden z Kukiz’15.

Posłowie, którzy podpisali list z prośbą o zawetowanie ustawy 447: Jacek Wilk, Robert Winnicki, Janusz Sanocki i Tomasz Jaskóła. To może być największy problem Polski od czasów II Wojny Światowej – ocenia Jacek Wilk.

Pod listem polskich parlamentarzystów do Prezydenta Trumpa z prośba o zawetowanie ustawy 447 podpisało się 4 (słownie: CZTERECH !!) posłów. Reszta ma to W DUPIE. Pamiętajcie przy następnych wyborach! pic.twitter.com/FbmF4UAi0x — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) May 10, 2018

Polscy minister i wiceminister spraw zagranicznych zdają się bagatelizować sprawę, twierdzą, że Polsce nic nie grozi i nie podejmują żadnych konkretnych działań. To podejście jest absurdalne, bo ono zakłada że nasze władze uważają, że Amerykanie robią pewne rzeczy bez sensu i zupełnie bez potrzeby. Zacznijmy do tego, że jeśli tak poważne państwo jak Stany Zjednoczone przyjmuje tego typu ustawę, to nie dla żartu, tylko dlatego że ma konkretny cel – ocenia poseł Jacek Wilk.

Polityk Wolności dodaje, że stworzenie podstawy ustawowej dla Sekretarza Stanu USA, tak aby mógł on wywierać presję na inne państwa, zostało zapowiedziane już w Terezinie w 2009 roku. Jego zdaniem „udawanie teraz, że nie będą szły za tym żadne kroki, jest bzdurą, zwłaszcza, że ten proces ciągnie się już od wielu lat”.

Ameryka będzie wywierała presję na takie państwa jak Polska, żeby – czy to przy ustawie o reprywatyzacji czy dotyczącej restytucji mienia czy w prawie spadkowym – stworzyć jakąś furtkę do tego, aby tak jak przekazywano wartość mienia gminom żydowskim pewnych obiektów, żeby jakąś rekompensatę przekazywać na rzecz organizacji zajmujących się oficjalnie pomocom ofiarom po Holokauście, a tak naprawdę żyjących sobie z tego dobrze – tłumaczy.

Źródło: Do Rzeczy/NCzas