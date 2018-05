Zlikwidują Straż Miejską? „Formacja nieefektywna, która kosztuje niemałe pieniądze”. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją

Straż Miejska odejdzie do przeszłości? Chcą tego wrocławscy przedstawiciele Partii Wolność. W tym mieście rozpoczęto właśnie zbiórkę podpisów pod petycją do Rady Miasta.

Straż Miejska we Wrocławiu kosztuje 22 miliony złotych, zatrudnia blisko 300 osób i zdaniem wolnościowców jest niepotrzebna.

Wrocławska Straż Miejska to jest relikt lat 90., być może wtedy była potrzebna, dziś jest to formacja nieefektywna, która kosztuje niemałe pieniądze, bo na jednego strażnika przeznaczamy 5700 złotych miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, a efekty są mierne – tłumaczy Robert Grzechnik, organizator akcji i prezes Wolności w okręgu wrocławskim.

Wiele osób doświadczyło tej działalności, poprzez blokady na kołach, czy mandaty za przewinienia, za które wystarczyłoby zwrócić uwagę. Wrocławianie widzą strażników, ale nie tam, gdzie są potrzebni – dodaje Grzechnik.

Żeby projekt likwidacji Straży Miejskiej mógł trafić do Rady, konieczne jest zebranie 3 tysięcy podpisów.

Źródło: Radio Wrocław