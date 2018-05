Afery z Pomnikiem Katyńskim ciąg dalszy. „Ludzie! Pomnik Katyński stanie nad ujęciem ścieków”

Przedstawiciele amerykańskiej Polonii poinformowali, że w ramach porozumienia z władzami Jersey City, Pomnik Katyński ma zostać przeniesiony w miejsce które sąsiaduje z instalacją, określoną początkowo jako ujście ścieków. Rewelacje te wywołały prawdziwą burzę.

W piątek poinformowano, iż udało się uzyskać porozumienie z burmistrzem Fulopem w sprawie Pomnika Katyńskiego. Miał on pozostać w prestiżowej części miasta będąc jedynie przesuniętym o 60 metrów dalej.

Krystyna Piórkowska, badaczka z Nowego Jorku zajmująca się Zbrodnią Katyńską zwróciła jednak uwagę na miejsce, w które pomnik ma zostać przeniesiony. Jej zdaniem miejsce przeznaczone na pomnik znajduje się tuż obok ujścia miejskich ścieków.

Ludzie! Pomnik Katyński stanie nad ujęciem ścieków miejskich do rzek… Jest chłodno a fetor czuć – i to jest „wybrane miejsce” – Jeżeli to nie to – proszę niech wyjaśnia wielmożny Konsul – napisała wyraźnie wzburzona.

Sprawę skomentowała na Twitterze posłanka Anna Maria Siarkowska, która poinformowała że skontaktowała się z przedstawicielami organizacji polonijnych.

Potwierdzają, że lokalizacja JEST DOBRA i przeniesienie odbędzie się na dobrych warunkach – napisała, jednocześnie zwracając się z prośbą do konsula Golubiewskiego by podano szczegóły nowej lokalizacji monumentu.

Siarkowska zapewniała później, że nie jest to ujście ścieku, ale odprowadzenie kanału burzowego. Sam teren ma zostać przystosowany specjalnie pod pomnik co zostanie opłacone z budżetu miasta. Inne źródła twierdziły natomiast iż jest to odpowietrznik dla systemu kolejowego.

Do sprawy odniósł się w końcu sam konsul Golubiewski, który powołując się na informacje miasta podał, że system widoczny na zdjęciach nie jest instalacją ściekową zaś przed przeniesieniem pomnika miejsce to ma zostać zrewitalizowane

What @StevenFulop & @MGolubiewskiPL did not tell Polonia is that they want to move the Katyn Memorial to the top of this sewer release! Shame! No go! Leave the monument where it is! pic.twitter.com/Lkit1UkQbQ

— Alex Storozynski (@AlexStorozynski) May 12, 2018