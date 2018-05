Awaryjne lądowanie samolotu. Polacy na pokładzie

Jak donosi RMF24.pl, w Sofii miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu. Na pokładzie znajdowali się również turyści z Polski. Łącznie maszyną podróżowało 180 osób.

Samolot leciał z Krety do Warszawy. Awaryjne lądowanie spowodowane było usterką techniczną.

Pasażerów poinformowano, że w kabinie pilotów wykryto pęknięcie szyby.

Co ciekawe, tuż po wylądowaniu w stolicy Polski maszyna z usterką miała zabrać do Grecji kolejną grupę turystów do Grecji. Lot ten zostanie jednak opóźniony.

Podobny incydent miał miejsce pod koniec kwietnia. Airbus A320 węgierskiej linii lotniczej Wizz Air miał wylądować w Lublinie. Jednak kilkanaście minut po starcie z lotniska w Izraelu był zmuszony by zawrócić.

Powodem przerwania lotu miała być pęknięta szyba. Z jedną z pasażerek tego lotu rozmawiała dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

Po 15 minutach od startu obsługa w samolocie oznajmiła, że są problemy techniczne. Zaczęliśmy gwałtownie się obniżać. Ze współpasażerką trzymałyśmy się za ręce i modliłyśmy. Samolotowi udało się jednak zawrócić i wylądować – relacjonowała kobieta.