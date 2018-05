Chcesz pracować dla Polski? Zgłoś się do Ryszarda Petru. Śmiechu warte

Ten człowiek nigdy się nie poddaje, nigdy nie brakuje mu energii i pomysłów, by podjąć kolejną inicjatywę. Wszystko dla Polski, wszystko przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nasz kraj może uratować tylko on – Ryszard Petru, który zaprasza do współpracy.

Kilka dni temu Petru rozstał się ze swoim politycznym dzieckiem Nowoczesną. Partia, która miała rządzić krajem, balansuje na granicy progu wyborczego, a z tonącego okrętu uciekają kolejni członkowie.

Najwidoczniej były lider ma zbyt wiele energii i pomysłów, by siedzieć z założonymi rękami. Wydaje się również nie pamiętać o poprzedniej inicjatywie pt. Plan Petru, który po hucznych zapowiedziach zniknął w odmętach sceny politycznej.

Wszystkich, którzy chcą pracować merytorycznie dla Polski zapraszam do współpracy: ryszard.petru@sejm.pl — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 13 maja 2018

Jak zauważyli czujni internauci, przypięty przez Petru post jest drugą opublikowana wersją. Powód? Bez niespodzianek. W pierwszej pojawiła się literówka.

Znając pomysłowość Ryszarda oraz jego przywiązanie do własnego nazwiska można przewidywać, że w najbliższym czasie może narodzić się coś zaskakującego.