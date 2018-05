Koniec majowego lata. Gwałtowna zmiana pogody na kolejny tydzień. Burze, grad i opady deszczu

Od przyszłego tygodnia pogoda nie będzie już tak łaskawa jak w ostatnim czasie. Nieco się ochłodzi, występować będą przelotne deszcze i burze. Na szczęście poświeci też słońce.

Jak informuje IMGW, Europa północna, północno-wschodnia oraz krańce południowo-zachodnie są w zasięgu wyżów, na pozostałym obszarze dominują płytkie układy niżowe, z układami frontów atmosferycznych.

Polska znajdzie się w zasięgu układu niskiego ciśnienia znad południowej Europy. Z południowego-wschodu na zachód przemieszczać się będą kolejne, płytkie zatoki niżowe i związane z nimi wtórne fronty atmosferyczne. Do Polski ze wschodu napływać będzie chłodne powietrze polarne kontynentalne.

W poniedziałek zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami, postępujące od wschodu, przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st., 19 st. na wschodzie kraju i wschodnim wybrzeżu do 21 st., 23 st. na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 st. do 9 st., na północy od 9 st. do 12 st. Chłodniej w rejonach podgórskich, około 5 st., w Tatrach około 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, na wschodzie i w centrum miejscami burze. Na południu Śląska, Małopolski i na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. do 21 st., a w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 14 st. do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W środę w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może też spaść grad. Temperatura wyniesie od 20 stopnie C. na wschodzie do 25 na zachodzie. Taki stan będzie trwał co najemnej do czwartku. Tego dnia termometry wskażą najniższą temperaturę w dzień. Będzie od 17 stopni C. na Pomorzu Zachodnim do 23 na Podkarpaciu.

Źródło: tvnmeteo.tvn24.pl, PAP