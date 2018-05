Najsilniejsza trucizna świata? Rosjanie dadzą radę. Produkty o nazwie „Nowiczok” podbijają rynek [VIDEO]

Rosyjskie firmy rejestrują swe produkty pod nazwą „Nowiczok” – środka, którym miał być truty podwójny agent Siergiej Skripal.

Rosyjskie Biuro Własności Intelektualnej dostaje coraz więcej wniosków o zarejestrowanie produktów pod nazwą „Nowiczok”. Trucizna, którą truto podwójnego szpiega Skripala da nazwę markom alkoholu, napojów, detergentów, kosmetyków i produktów farmaceutycznych. Na rynku pojawił się już nawet olej słonecznikowy „Nowiczok”.

Burmistrz położonego w Okręgu Saratowskim miasta Szychany zwrócił się do Biura o zarejestrowanie pod nazwą „Nowiczok” całej linii detergentów i środków czystości produkowanych przez miejscową fabrykę.

Szychany są znane w Rosji jako miejsce, w którym armia radziecka testowała różne środki chemiczne.

Brytyjczycy twierdzą, że podwójny agent Skripal i jego córka byli truci przez rosyjskie służby „Nowiczokiem”. Teraz burmistrz Szychan Tatarinow w wywiadzie dla RT podziękował Brytyjczykom za wypromowanie jego miasta.

– Dziękuję brytyjskim mediom. Zanim rozpoczęły kampanię promocyjną naszego małego miasta nikt o nim nie wiedział – powiedział Tatarinow.

W Wołgogradzie w barach podawany jest koktajl Nowiczok. Przygotowano go specjalnie dla brytyjskich kibiców, którzy zjadą dopingować swą drużynę na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej.

The new ‚Novichok’ cocktail is ready for the World Cup and its English fans in Volgograd! pic.twitter.com/ea0uczOaUG

— RT (@RT_com) 12 maja 2018