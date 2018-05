Ojciec zapomniał o niemowlętach. Dzieci nie przeżyły

W Chesterfield w amerykańskim stanie Wirginia doszło do tragedii. Roztargniony ojciec zostawił w rozgrzanym samochodzie kilkumiesięczne bliźnięta. Pojazd stał przez kilka godzin na podjeździe przed domem w pełnym słońcu. Niemowlęta nie przeżyły.

Mężczyzna odwiózł żonę do pracy, po czym wrócił do domu, zostawił samochód przed domem i poszedł położyć się spać. Po kilku godzinach drzemki wstał i przypomniał sobie, o dzieciach, które zostały w pojeździe.

Jego żona zadzwoniła do mnie o drugiej po południu, żebym go obudził, by przyjechał i zabrał ją z pracy. Wtedy wszystko się zaczęło – mówiła telewizji Fox News Donna Gusti, sąsiadka rodziny.

Wtedy znalazł dzieci w samochodzie – dodała. Niestety pięciomiesięczne bliźnięta nie przeżyły. Chłopiec był martwy w momencie odnalezienia w samochodzie, dziewczynka została w stanie krytycznym przewieziona do szpitala.

To nie było zamierzone. Wierzymy, że to był naprawdę wypadek – powiedział Frank Carpenter z policji w Chesterfield.

Twin infants dead after being found in hot car in Virginia https://t.co/JN8r6wswwZ — Fox News (@FoxNews) May 12, 2018

Źródło: „Fakt”