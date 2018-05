Skandal na Eurowizji! Wbiegł na scenę, wyrwał jej mikrofon i krzyczał, że brytyjskie media są nazistowskie

Dr ACactivism, znany również jako Dr AC, wdarł się na scenę podczas gdy reprezentantka Wielkiej Brytanii, SiRie, wykonywała swój utwór.

Samozwańczy „filozof i działacz” wdarł się na scenę, chwycił mikrofon i porównał brytyjskie media do nazistów. Pracownikom ochrony udało się usunąc intruza ze sceny, zanim został aresztowany przez policję.

Dr AC ma już za sobą podobne incydenty. W przeszłości pojawiał się m.in w programie The Voice.

Wdarł się również na scenę podczas rozdania nagród National Television Awards w 2018 roku przerywając gospodarzowi Dermotowi O’Leary’emu. Prezenter zatrzymał go, zanim zdołał dosięgnąć mikrofonu.

Mężczyzna mieszka w Londynie. Wydał książkę w której jak podkreśla demaskuje „trzy skorumpowane instytucje przestępcze – brytyjską politykę, brytyjskie media i brytyjskie korporacje”.

Brytyjska artystka SuRie otrzymała możliwość powtórzenia swojego występu, ale nie zdecydowała się na to.

Prezenter Graham Norton był wśród osób, które chwaliły artystkę za zachowanie zimnej krwi w niekomfortowej sytuacji oraz pełny profesjonalizm.

Absolutely fuming at the stage invader during our entry! Eurovision is a celebration of music and unity, NOT political! Our poor entry was clearly shaken, but good for her for fiercely carrying on!! #Eurovison #UK #eurovisionUK #Eurovision2018 pic.twitter.com/oXpPuF6Syy

— Tom ~Action~ Jackson (@tomj87) 12 maja 2018